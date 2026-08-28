Protesta por bono para la tercera edad y discapacidad frente a la casa presidencial

Miembros de la tercera edad y personas con discapacidad se manifiestan frente a la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, para reclamar al Gobierno la entrega del bono dirigido a personas con discapacidad y del bono para adultos mayores.

Los manifestantes sostienen que enfrentan dificultades económicas y reclaman que las autoridades atiendan sus necesidades y respondan a los programas de apoyo que, según señalan, antes beneficiaban a este sector de la población.

Durante la protesta, algunos participantes indicaron que recibieron apoyo económico durante los gobiernos de Juan Orlando Hernández y Xiomara Castro, por lo que ahora exigen al gobierno actual del presidente Nasry Asfura que retome o garantice este tipo de ayuda.