Protesta por bono para la tercera edad y discapacidad frente a la casa presidencial

28 de agosto de 2026

Miembros de la tercera edad y personas con discapacidad se manifiestan frente a la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, para reclamar al Gobierno la entrega del bono dirigido a personas con discapacidad y del bono para adultos mayores.

Los manifestantes sostienen que enfrentan dificultades económicas y reclaman que las autoridades atiendan sus necesidades y respondan a los programas de apoyo que, según señalan, antes beneficiaban a este sector de la población.

Durante la protesta, algunos participantes indicaron que recibieron apoyo económico durante los gobiernos de Juan Orlando Hernández y Xiomara Castro, por lo que ahora exigen al gobierno actual del presidente Nasry Asfura que retome o garantice este tipo de ayuda.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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