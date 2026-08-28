Claro refuerza su compromiso con Honduras: inversión, conectividad y oportunidades

Conectar a Honduras representa invertir en su porvenir. Bajo esa perspectiva, Oscar Peña, Presidente de Claro Centroamérica, y Froylán Ayón, Director País de Claro Honduras, mantuvieron un encuentro con el presidente de la República, Nasry Asfura, para dialogar sobre inversión, conectividad, creación de empleo y nuevas oportunidades que impulsen la transformación digital del país.

Durante el encuentro, Claro informó sobre los avances en la expansión y modernización de su red tecnológica, y ratificó su determinación de dinamizar el crecimiento de Honduras, acercando los beneficios de la conectividad a un mayor número de personas, hogares, empresas y comunidades.

Para el año venidero, Claro destinará 150 millones de dólares a Honduras. El gasto se enfocará en llevar fibra óptica a más hogares, ampliar la cobertura, extender los servicios avanzados de ciberseguridad y enriquecer su portafolio de soluciones para empresas. Durante cinco años consecutivos, Claro ha sido reconocida como la red móvil más rápida de Honduras, brindando a sus clientes una experiencia de conectividad superior y satisfaciendo la creciente demanda de servicios digitales en el país.

“Tenemos fe en Honduras, en su gente y en su potencial. Claro mantiene una visión a largo plazo en el país, y nuestro compromiso es seguir invirtiendo, innovando y desarrollando infraestructura para conectar a más personas, hogares y empresas, haciendo posible un mundo mejor”, afirmó Froylán Ayón, Director País de Claro Honduras.

Esta visión se refleja en una estrategia permanente de inversión e innovación, orientada a atender las crecientes necesidades de conectividad de las personas, los hogares, las empresas y las comunidades.

Durante la reunión, se subrayó el entorno favorable para la inversión que predomina en la actualidad en el país, factor que impulsa el crecimiento económico, la innovación, la creación de empleo y la reducción de la brecha digital.