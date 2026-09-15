Presupuesto General 2027 llega al Congreso Nacional con un aumento de 11 mil millones frente a 2026

El encargado de la cartera de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, presentó este lunes la iniciativa del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para 2027 ante el titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, así como ante el secretario Carlos Ledezma y otros altos cargos de la asamblea.

La propuesta para el presupuesto del próximo año asciende a más de 455 mil millones de lempiras, lo que implica un aumento del 2,5% frente al monto de 2026, valoración que el ministro Hernández describe como prudente en comparación con antecedentes similares, dado que implica un incremento de 11 mil millones de lempiras.

El titular del Legislativo comentó tras recibir el documento: “Con los consensos logrados, esperaríamos poder aprobarlo entre el 15 y el 20 de diciembre”.