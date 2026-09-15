Gringo contrata a obreros latinos y recurre a ICE para no pagarles; la sorpresa de su vida

Un grupo de trabajadores latinos derribó la cerca que habían construido para un ciudadano estadounidense, después de que él llamara al ICE con el objetivo de no remunerarlos por el trabajo realizado.

El hecho quedó registrado en múltiples videos que circulan por las redes sociales. En esas grabaciones se observa a este reducido grupo de hombres derribando la estructura de madera con mazos, después de haber sido liberados por agentes de inmigración.

Conforme a las denuncias difundidas en X, el estadounidense –descrito como “hombre MAGA”– llamó al ICE para que arrestaran a los empleados y, de esa forma, evitar pagarles por el trabajo que habían llevado a cabo.

“Quizá creyó que podría enviarnos al ICE o que somos inmigrantes”, declaró uno de los obreros citado en la denuncia.

Asimismo, el presunto estafador fue acusado de intentar apoderarse de una herramienta de trabajo perteneciente a las personas que colocaron la cerca.

“Además de ello, me sustrajo mi sierra cuando regresé. Está grabado en video, mostrando cómo se la lleva encubiertamente a su casa”.