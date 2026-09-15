Exasesor de Trump comenta el sobreseimiento de JOH en Honduras

El fallo de archivo dictado en Honduras a favor del expresidente Juan Orlando Hernández ya genera reacciones a nivel internacional. El estratega político estadounidense Roger Stone retomó la decisión y aseguró que este fallo pone fin a lo que calificó como una “persecución política” contra el exmandatario.

A través de una publicación, Stone sostuvo que con la resolución judicial JOH queda con su “expediente completamente limpio” y volvió a defender la versión de que el proceso en su contra estuvo marcado por motivaciones políticas.

La reacción de Stone se suma a la polémica generada tras el sobreseimiento de Hernández, quien regresó a Honduras luego de recibir un indulto presidencial en Estados Unidos. El estadounidense calificó el desenlace como un momento histórico y aseguró que la saga política de JOH todavía no ha terminado.

“INOCENTE: Honduras elimina las acusaciones de corrupción contra Juan Orlando Hernández”

Comparto un artículo traducido al español de @RogerJStoneJr y el enlace en inglés. https://t.co/x7IB3a8jWu pic.twitter.com/dZSkufTp7C — Juan Orlando Hernández (@JuanOrlandoH) September 14, 2026

EL DOCUMENTO:

INOCENTE: Honduras elimina las acusaciones de corrupción contra Juan Orlando Hernández

«Este episodio de persecución política ya terminó», declaró Hernández tras la desestimación de los cargos.

Roger Stone – 8 de sep de 2026

Un tribunal hondureño ha retirado de forma unilateral la totalidad de las acusaciones contra el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), quien recibió un indulto total del presidente Donald Trump el año pasado tras haber quedado involucrado en una supuesta conspiración por parte del “estado profundo” de la era Biden, la cual presuntamente coaccionó testimonios de narcotraficantes que el propio JOH había encarcelado.

El actualmente derrocado gobierno descrito como comunista imputó cargos de fraude y lavado de dinero a Hernández como parte de un esfuerzo amplio para juzgarlo de manera amañada y arruinar su reputación.

«Este episodio de persecución política ya terminó», declaró Hernández tras la desestimación de los cargos. «Quienes orquestaron esta maniobra no solo buscaban expulsarme de Honduras para siempre, sin posibilidad de retorno, sino que también pretendían dejar a mi familia en la calle».

Hoy es un hecho innegable que el indulto del presidente Trump a JOH cambió el curso de la historia de América Latina.

JOH fue extraditado a EE. UU. debido a un tratado de extradición que él mismo impulsó para ayudar a combatir el crimen en la región. JOH fue aclamado de forma bipartidista como un reformador decidido y un aliado de los intereses estadounidenses, pero eso cambió tras convertirse en un aliado clave del presidente Trump en la lucha para frenar a los migrantes que inundaban la frontera sur de los EE. UU.

Después de que dejó el cargo en 2022, el régimen entrante de extrema izquierda del Partido LIBRE, encabezado por Xiomara Castro, se confabuló con la administración Biden para sacar a JOH del camino. Trabajaron juntos para obtener su venganza en los esfuerzos de represalia contra todos aquellos que ayudaron a la administración Trump a lograr sus éxitos.

La exvicepresidenta Kamala Harris se pavoneó junto a Castro en medio de su toma de posesión. Su intención era marcar el comienzo del futuro liberal de Honduras con la primera mujer presidenta del país al mando. Pero por desgracia para el régimen de Biden/Harris, Castro resultó ser descaradamente corrupta e incompetente.

Mientras que el caso penal contra JOH se basó principalmente en dudosos testimonios de segunda y tercera mano, la propia familia de Castro fue captada en video negociando sobornos con narcotraficantes para financiar las operaciones del Partido LIBRE. Por alguna razón, la administración Biden miró hacia otro lado con respecto a Castro mientras hacía todo lo que estaba en su poder para orquestar un veredicto de culpabilidad contra JOH.

Cuando el juicio espectáculo contra JOH finalmente tuvo éxito, pareció cerrar la puerta a cualquier esperanza de libertad en Honduras. El gobierno comunista tenía todo el impulso, la base del Partido Nacional estaba desmoralizada y los comunistas de extrema izquierda se habían infiltrado con éxito en el Partido Liberal de Honduras para amañar eficazmente el sistema.

Entonces apareció el presidente Donald J. Trump en el último minuto. Cambió el juego a menos de una semana de las elecciones, emitiendo un respaldo rotundo al candidato presidencial del Partido Nacional, Tito Asfura. También denunció la colusión comunista entre los competidores de Asfura: Rixi Moncada del Partido LIBRE y el afeminado Salvador Nasralla del Partido Liberal, con sus mejillas inyectadas de bótox y luciendo su infame peluquín engominado.

Esto comenzó a cambiar la dinámica de la contienda a medida que más hondureños volvían a considerar al Partido Nacional, pero sería el impulso de JOH lo que inclinaría la balanza hacia la victoria. Cuando el presidente Trump sorprendió al mundo al anunciar que indultaría a JOH, demostró a cada patriota hondureño desencantado que su voz sí importaba.

Cuando JOH fue sacado a la fuerza de su casa frente a las cámaras por un ejército de policías, fue un espectáculo grotesco destinado a someter a cada hondureño que se preocupara por la ley, el orden y los valores conservadores. Fue una demostración contundente de que su voz ya no importaba y que estaban condenados a ver cómo su país se transformaba en Venezuela ante sus propios ojos.

El presidente Trump inspiró a la gente de bien de Honduras. Cuando se produjeron cientos de videos de TikTok de pueblos enteros celebrando y organizando ruidosas festividades espontáneas en respuesta a la noticia, se hizo evidente que lo que nos decían sobre JOH distaba mucho de ser verdad. Este era un hombre aclamado como un héroe por su pueblo, no un paria ni un repudiado.

Cuando JOH finalmente hizo su valeroso regreso a Honduras, recibió una bienvenida como pocos habrían imaginado. Decenas de miles se congregaron para demostrar su orgullo nacional y celebrar la restauración de su soberanía. Con la desestimación de sus cargos, ya no quedan dudas sobre la inocencia de JOH. Su expediente está ahora completamente limpio, y ha llegado el amanecer del pueblo hondureño.

La saga de JOH está lejos de terminar. Los demócratas han prometido vengarse tras ser humillados y manchados por el indulto de JOH. Si obtienen poder político en las elecciones de medio término, se jactan de que irán tras de mí y de otros que abogamos por la liberación de JOH, inventando una conspiración de la nada. A pesar de la abrumadora cantidad de pruebas que indican que a JOH le tendieron una trampa, abusarán de los mecanismos del poder para dar la impresión contraria.

Pero a los ojos del pueblo hondureño, no hay ni una sombra de duda sobre la inocencia de JOH. El espectro que se cernía sobre JOH y su familia ha sido eliminado. Ahora pueden vivir en paz. Y Honduras está destinada a convertirse en una piedra angular fundamental de la Doctrina Donroe que está erradicando al izquierdismo en el hemisferio occidental. Ese es el legado del indulto a JOH, y de verdad es un legado hermoso.

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