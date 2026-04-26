Presidente Zambrano, galardonado en Estados Unidos por su compromiso con la democracia y la libertad

26 de abril de 2026

El presidente Zambrano declaró que las corrientes socialistas no acatan la legalidad ni la organización familiar, en el contexto de un reconocimiento conferido en Estados Unidos por su dedicación a la democracia y a la libertad. En su intervención, subrayó la relevancia de preservar instituciones robustas y de sostener los valores tradicionales como bases esenciales para el crecimiento del país.

Asimismo, rememoró el panorama político reciente de Honduras, señalando que apenas cuatro meses atrás existía incertidumbre sobre si se celebrarían elecciones. Según sus palabras, fue imprescindible una lucha sostenida durante cuatro años para asegurar el proceso electoral que finalmente tuvo lugar el 30 de noviembre.

El gobernante enfatizó que la alta participación ciudadana en las urnas transmitió un mensaje evidente. A su parecer, la población hondureña optó por distanciarse del socialismo y elegir una trayectoria distinta, centrada en la democracia y la libertad.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Entre los autopostulados Eduardo Fuentes, Germán Leitzelar y Mario Portillo, buscan cargos en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral

La Búsqueda de HCH entra en semifinales: cinco talentos buscan brillar en la gran final