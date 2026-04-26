La Búsqueda de HCH entra en semifinales: cinco talentos buscan brillar en la gran final

El afamado certamen culinario de HCH, La Búsqueda: edición verano, continúa sorprendiendo a la audiencia al acercarse a una de sus fases más decisivas: la semifinal. Tras una serie de retos exigentes en la cocina, cinco concursantes se mantienen firmes en la competencia, demostrando dedicación, creatividad y un nivel gastronómico notable.

Vicky, Nohel, Liliam, Nadir y Wendy son las protagonistas que han logrado destacarse en esta edición, dejando claro en cada entrega que cuentan con el talento y la determinación para avanzar. Cada una, con su estilo y propuesta particular, ha aportado identidad a la competencia, enfrentando desafíos que han puesto a prueba sus habilidades y su capacidad de innovación.

En este formato, todos los concursantes avanzan hacia la final, acumulando su desempeño en cada emisión, lo que convierte cada reto en una oportunidad clave para sobresalir y sumar en su recorrido.

Este domingo, la semifinal promete incrementar aún más la intensidad, con pruebas inéditas que exigirán técnica, creatividad y precisión. El público, que ha seguido de cerca la evolución de cada concursante, permanece a la expectativa de lo que ocurrirá en esta etapa decisiva.

La Búsqueda: edición verano no solo celebra el talento culinario, sino también el empeño y la pasión de quienes han hecho de la cocina su principal herramienta para brillar.