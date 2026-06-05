Presidente de Ecuador simplifica el Gobierno al fusionar ministerios y secretarías

Este jueves por la noche, el Ejecutivo de Ecuador comunicó la unión de ocho ministerios y secretarías en un movimiento descrito como un «proceso de optimización institucional», luego de que el mandatario Daniel Noboa anticipara el miércoles que reduciría el número de carteras de Estado de catorce a diez, una acción semejante a la que se implementó casi 12 meses atrás.

Las carteras de Economía y Finanzas; Agricultura, Ganadería y Pesca; y Producción se fusionan para dar lugar al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, anunció en cadena nacional el recién designado secretario general de la Administración Pública y del Gabinete de la Presidencia, José Julio Neira.

Asimismo, Infraestructura y Transporte y Telecomunicaciones y Sociedad de la Información se fusionan para conformar el Ministerio de Infraestructura y Tecnología; en tanto, Trabajo; Desarrollo Humano y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades quedan integrados en el nuevo Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

La reorganización ministerial en el Gobierno de Ecuador

Según Neira, la fusión de Economía, Agricultura y Producción evitará que un agricultor, emprendedor o productor dependa de procesos fragmentados entre distintas entidades para acceder a programas, incentivos o financiamiento.

La consolidación de Infraestructura y Telecomunicaciones facilitará la ejecución de proyectos de manera más coordinada, acelerará la transformación digital del Estado y proporcionará infraestructura moderna a los ecuatorianos.

Y la incorporación de Trabajo y Desarrollo Humano junto con la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades permitirá que las políticas de empleo, inclusión social, atención a grupos vulnerables y desarrollo comunitario actúen de forma coordinada.