Exdiputado del LIBRE presuntamente planificó y coordinó un asesinato en noviembre de 2018, según el Ministerio Público

El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), organizó junto con agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) la realización de tres registros domiciliarios en distintos barrios de Ocotepeque y Copán, con el objetivo de materializar la detención de un exdiputado y de otras tres personas vinculadas a hechos ocurridos el 17 de noviembre de 2018.

Entre los detenidos figuran Víctor Hugo Romero Chinchilla, ex diputado; Emeterio Carbajal Gómez, Nelson Francisco Melgar y Adres Adolfo Ramos Navis, a quienes se les atribuye la presunta responsabilidad en el asesinato de Mario Josué Chacón Fuentes y en el asesinato en su grado de ejecución tentativa consumada, en perjuicio de un ciudadano.

Conforme a las diligencias técnicas y jurídicas dirigidas por la FEDCV y realizadas por agentes de delitos contra la vida de la ATIC, se establece que aquel día, alrededor de la una de la tarde, la víctima participaba de la celebración del cumpleaños de un amigo; posteriormente llegaron tres sospechosos, uno de ellos ya fallecido, para recoger a la víctima, ya que le devolverían unas armas que el ex diputado le había entregado para asesinar a una persona por motivos personales.

Una vez que les entregó las armas, la víctima fue trasladada a un sector conocido como el «Portillo» ó «El Puente»; sin embargo, cuatro días más tarde fue encontrado sin vida, en un lugar de difícil acceso, entre la maleza.

Cabe destacar que, de acuerdo con las diligencias, la muerte de Mario Josué Chacón Fuentes fue planificada y coordinada por Víctor Hugo Romero Chinchilla, quien proporcionó las armas; mientras que Emeterio Carbajal Gómez utilizó su propio vehículo como venganza, porque la víctima había sido contratada para asesinar a otro ciudadano, crimen que no llegó a concretarse.