Presentadoras de HCH deslumbran en La Ceiba durante el Carnaval Internacional de la Amistad

El Carnaval Internacional de la Amistad en La Ceiba fue, además de una fiesta repleta de música, color y alegría, un escaparate de estilo y elegancia por parte de los presentadores de HCH, que robaron las miradas con sus atuendos impactantes durante la gran celebración ceibeña.

Entre las vestimentas que más dieron de qué hablar estuvo la de Milagro Flores, quien deslumbró con un atrevido vestido amarillo de cuello profundo y drapeados que realzaban su figura. La conductora mostró una imagen fresca, elegante y plenamente acorde al ambiente festivo de “La Novia de Honduras”, mientras recorría las calles ceibeñas con el micrófono en mano.

Por su parte, Elsa Oseguera apostó por el brillo y el glamour con un vestido transparenciado lleno de pedrería y detalles multicolores que la hicieron destacar entre el desfile y las comparsas. Su look sofisticado y llamativo rápidamente se llevó elogios en redes sociales.

La bella Rahiti Rivas también se sumó al desfile de elegancia con un moderno enterizo rayado en tonos naranja y blanco, acompañado de accesorios dorados que le dieron un toque fresco y veraniego. Su outfit destacó por ser cómodo, juvenil y muy chic para la celebración.

Mientras tanto, Kennia Mondragón cautivó con un elegante vestido blanco de mangas vaporosas y detalles dorados en la cintura, proyectando una imagen sofisticada y angelical que no pasó desapercibida entre los asistentes al carnaval.

Sin duda, las presentadoras de HCH no solo llevaron toda la energía y cobertura del Carnaval Internacional de la Amistad, sino también mucho estilo, convirtiéndose en sensación entre los ceibeños y usuarios en redes sociales.