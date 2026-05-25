Juan Orlando Hernández: Los artífices de HONDURASGATE quedan al descubierto

El exmandatario Juan Orlando Hernández presentó una serie de videos y documentos que prueban que HONDURASGATE fue elaborado con inteligencia artificial.

“Ese montaje tan burdo al que se ha denominado HONDURASGATE se desmoronó por completo. La máscara es la misma cortina de humo que utiliza Petro para atacar a sus opositores”

“Frente a los chismes yo siempre respondo con la verdad”, afirmó el exmandatario. “Esa voz no es la mía, aquello era un montaje ridículo”.

Les comparto el análisis definitivo del perito forense de los tribunales de España, Miguel Ángel de la Torre, que demuestra científicamente que los audios difundidos no son auténticos y fueron fabricados con voz sintética (IA). Además, Phonexia, la empresa checa que Hondurasgate afirmó haber utilizado para sus mentiras, las ha desmentido. Phonexia ha dicho lo siguiente: “El software de Phonexia no se utilizó en relación con los materiales y publicaciones a los que se hace referencia en http://hondurasgate.ch ni en el informe relacionado que circula actualmente por Internet.”

“Los materiales en cuestión contienen numerosas inexactitudes fácticas, conceptuales y técnicas relativas a la tecnología y los productos de Phonexia, y dan a entender de forma engañosa el uso, la validación o la participación del software de Phonexia. Hemos exigido formalmente la retirada inmediata de todas las referencias no autorizadas a Phonexia, nuestras marcas registradas y nuestros productos, y hemos iniciado acciones legales en relación con estas declaraciones no autorizadas y engañosas.”