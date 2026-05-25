Convocatoria de De la Fuente para el Mundial 2026: España intenta romper su racha histórica desde 2010

El seleccionador nacional Luis de la Fuente ha hecho oficial la convocatoria de España para el Mundial 2026, el cual se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Lo que debes hacer: Fusión de juventud y experiencia

La convocatoria para el Mundial

Fusión de juventud y experiencia

La convocatoria que consta de 26 futbolistas llega cargada de grandes expectativas, ya que, el combinado nacional acude a la cita norteamericana con el cartel de vigente campeona de Europa y subcampeona de la Nations League, consolidando un proyecto que genera ilusión entre los aficionados.

La gran noticia en la lista de la selección de España ha sido la confirmación de figuras clave como Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino. Los tres atacantes y pilares fundamentales en la conquista de la pasada Eurocopa 2024 han logrado superar a tiempo las diferentes lesiones que arrastraron durante la temporada de clubes, garantizando así el desborde y el equilibrio en el mediocampo que caracteriza el estilo de juego de la “Roja”.

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Junto a ellos, el bloque se sostiene con nombres consolidados como Pedri, Fabián Ruiz, Rodrigo y Dani Olmo, además de novedades y retornos destacados en la delantera como Borja Iglesias y el joven Víctor Muñoz.

El principal reto para este grupo de futbolistas dirigidos por De la Fuente será romper una barrera histórica: superar la ronda de octavos de final en una Copa del Mundo, una instancia que se le ha resistido a la selección masculina de forma consecutiva desde que se coronó campeona en Sudáfrica 2010.

La andadura mundialista de España comenzará dentro del Grupo H, donde tendrá que medir fuerzas ante rivales de diversos estilos competitivos. El debut oficial de la “Roja” está programado para el lunes 15 de junio frente a Cabo Verde, seguido por el encuentro ante Arabia Saudita el domingo 21 de junio, para cerrar la fase de grupos en un vibrante duelo contra la siempre competitiva selección de Uruguay el sábado 27 de junio.

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