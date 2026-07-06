Prende tu Luz: 6 años difundiendo fe y esperanza en los hogares de Honduras

El programa Enciende tu Luz, transmitido por HCH, cumple seis años acompañando a la audiencia con mensajes de fe, esperanza y reflexión. A lo largo de este lapso, el espacio se ha consolidado como un referente para miles de familias hondureñas que hallan en cada emisión palabras de aliento y de motivación.

En este nuevo aniversario, el equipo de Enciende tu Luz agradece el respaldo de los televidentes y reitera su compromiso de seguir compartiendo contenidos que fortalezcan la espiritualidad y promuevan valores positivos en cada hogar.