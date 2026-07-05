Cossette López asume como nueva embajadora de Honduras ante la OEA

5 de julio de 2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, encabezada por Mireya Agüero, tomó este martes protesta a Cossette López Osorio, designándola como la nueva embajadora y representante permanente de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Según lo informado por la Cancillería, la Embajadora López Osorio asumirá este cargo con el compromiso de fomentar el multilateralismo y coordinar políticas internacionales que impulsen la cooperación, la seguridad y el desarrollo integral de la región. Además, trabajará en fortalecer los lazos de diálogo y la asistencia internacional en áreas críticas del país para beneficio de Honduras.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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