Lamine Yamal presume una cadena de Batman de lujo: precio millonario, de qué está hecha y qué significa el 304

Lamine Yamal volvió a acaparar titulares, esta vez fuera de la cancha. Antes del choque entre España y Austria en el Mundial 2026, el joven futbolista lució una llamativa cadena personalizada de Batman que rápidamente se convirtió en tema de tendencia en las redes sociales.

La joya está elaborada en oro blanco con diamantes y destaca por un gran medallón del popular superhéroe. Además, incorpora el número 304, un homenaje a Rocafonda, el barrio de Mataró donde creció el jugador y con el que mantiene un vínculo muy estrecho.

Aunque no se ha divulgado el precio oficial, los medios especializados estiman que una pieza exclusiva de estas características podría valer entre 130.000 y 150.000 euros, debido a su fabricación personalizada y los materiales de lujo empleados.

Más allá del alto costo, la cadena guarda un significado emocional considerable para Lamine Yamal, quien acostumbra a lucir joyas hechas a medida que aluden a su historia personal. No es la primera vez que sorprende con este tipo de adornos, ya que previamente presentó otra cadena personalizada valorada en aproximadamente 400.000 euros.