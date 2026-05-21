Premios Extra 2026: personalidades de HCH reciben reconocimientos importantes

Carolina Lanza, Milagro Flores, Alex Cáceres y Peter Gonzales obtuvieron distinciones en la edición más reciente de los Premios Extra, un reconocimiento que celebra el talento, la trayectoria y los aportes de personalidades hondureñas destacadas en los ámbitos de la prensa, el entretenimiento, la radio, la televisión, la moda y el espectáculo.

Qué deberías saber Carolina Lanza se lleva el galardón a la Mejor Imagen Televisiva

Milagro Flores brilla como la Mejor Presentadora de Entretenimiento

Alex Cáceres y Peter Gonzales también recibieron distinciones

HCH celebra el reconocimiento a su talento humano

La gala, concebida y conducida por el periodista y presentador Miguel Caballero Leiva desde 1999, se ha afirmado como uno de los acontecimientos más relevantes de la farándula hondureña, y se celebra anualmente.

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En esta nueva edición, distintos colegas fueron reconocidos por su labor destacada en los medios de Honduras, elevando el prestigio de sus respectivas plataformas y manteniendo una conexión diaria con el público a través de su profesionalismo; y, por supuesto, la familia de HCH no podía faltar.

Carolina Lanza se lleva el galardón a la Mejor Imagen Televisiva

Entre las figuras destacadas de la velada estuvo Carolina Lanza, al obtener el reconocimiento como Mejor Imagen Televisiva por su notable presencia ante la cámara y su conexión con el público hondureño.

La conductora de HCH continúa afianzando su estatus como una de las caras más queridas y admiradas de la televisión nacional, consolidando su trayectoria en los medios del país.

Milagro Flores brilla como la Mejor Presentadora de Entretenimiento

Por su parte, Milagro Flores recibió el galardón de Mejor Presentadora de Entretenimiento, reconocimiento que pone en valor su autenticidad, su carisma y su cercanía con la audiencia.

La talentosa comunicadora ha logrado ganarse el cariño del público gracias a su estilo dinámico y espontáneo en cada una de sus intervenciones televisivas.

Alex Cáceres y Peter Gonzales también recibieron distinciones

En la esfera informativa, Alex Cáceres fue distinguido con el premio a Mejor Presentador de Noticias, por su profesionalismo, credibilidad y dedicación a la difusión de información objetiva.

Por su amplia trayectoria y su valiosa contribución a la radio hondureña, especialmente en la 96.5 FM, Peter Gonzales fue reconocido como Mejor Locutor y Productor de Radio.

HCH celebra el reconocimiento a su talento humano

Los galardones obtenidos por Carolina Lanza, Milagro Flores, Alex Cáceres y Peter Gonzales manifiestan la entrega y la constancia de los talentos de HCH, quienes a diario conectan con miles de hondureños a través de la televisión y la radio.

La presencia de estos comunicadores en los Premios Extra 2026 reafirma el impacto y la autoridad de HCH en el panorama de los medios de Honduras.

Por: Cristel Cruz