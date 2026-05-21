La Organización de Periodistas Deportivos Profesionales de Honduras mantiene un encuentro con Tomás Zambrano, presidente del Congreso

El titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, llevó a cabo una reunión de gran relevancia con las autoridades de la Organización de Periodistas Profesionales Deportivos de Honduras (OPPDH), quienes expusieron propuestas orientadas a optimizar y modernizar los espacios de labor dedicados a la crónica deportiva del país, con el objetivo de elevar la calidad y la eficiencia de la cobertura local en los recintos deportivos.

“Contento de sostener una reunión con representantes de la OPPDH, quienes nos presentaron propuestas orientadas a mejorar y modernizar los espacios de trabajo para la prensa deportiva en los estadios del país”.

Zambrano añadió que el diálogo permanece abierto y reiteró su compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan el ejercicio periodístico deportivo y las condiciones para quienes informan a la afición hondureña cada jornada.