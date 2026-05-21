Tomás dictador: diputados de Libre gritan al presidente del CN en plena insurrección legislativa

21 de mayo de 2026

La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) se levantó de sus curules para comenzar nuevamente insurrección legislativa y gritarle al presidente Tomás Zambrano “Dictador”.

Dicha acción surge luego que el Congreso Nacional emitió opiniones sobre la independencia de Cuba, y los congresistas de Libre denuncian que no se les otorgó la palabra para emitir sus pronunciamientos.

Cabe mencionar que, la bancada de Libre desde anoche están en insurrección legislativa y se retiraron de todas las comisiones legislativas como una medida de protesta y solidaridad con sus compañeros citados por el Ministerio Público.

Edwin Rolando Amaya

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