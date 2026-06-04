Por qué Bad Bunny es la voz de Toy Story 5

A finales de mayo, Disney anunció que Bad Bunny participará en la nueva película de Toy Story, prestando su voz a un juguete olvidado conocido como “Pizza con lentes de sol”.

La participación del cantante puertorriqueño en la quinta entrega de la franquicia animada surgió a partir de una observación realizada por el equipo creativo de la película sobre el interés de él por la franquicia.

Según productora de Toy Story 5, Lindsey Collins, miembros de la producción identificaron que Bad Bunny había publicado en YouTube varios videos con juguetes de Toy Story, lo que llamo su atención de inmediato y fue interpretado como una muestra de afinidad con el universo de la película.

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“Estaba creando numerosos videos para YouTube utilizando juguetes de Toy Story, así que pensamos: ‘¡Dios mío, claramente es un fan!’». De esa manera se le extendió la invitación al artista internacional, quien no dudó en aceptar, asegurando que sería un sueño hecho realidad formar parte de la película.

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