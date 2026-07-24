Alia Kafati propone regular la reelección presidencial

La representante del Partido Liberal (PL) por el departamento de Francisco Morazán, Alia Kafati, presentó este jueves ante el pleno de diputados del Congreso Nacional una propuesta destinada a regular la reelección presidencial, para que se lleve a cabo únicamente una vez.

«Este tema va a tocar ciertos nervios entre todos los políticos; sin embargo, es algo que es necesario dialogar, debatir y, sobre todo, aprobar», afirmó la legisladora al exponer la iniciativa de ley.

Kafati señaló que en las dos últimas décadas el país ha vivido dos crisis constitucionales, encabezadas por el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y «su famosa Cuarta Urna» y el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) con una reelección que quedó en el aire «y es necesario cerrarla de una vez por todas».