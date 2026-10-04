Polonia golea 6-0 a Rumanía con Lewandowski anotando un triplete en una noche negra para Drăgușin

La escuadra polaca selló una victoria contundente por 6-0 frente a Rumanía en la tercera jornada de la Liga de las Naciones, liderada por un magistral ‘hat-trick’ del delantero Robert Lewandowski.

El curso del encuentro dio un giro decisivo en el minuto 22, cuando el defensa rumano Radu Drăgușin derribó a Lewandowski en el área, recibió la tarjeta roja directa y concedió un penal que el propio atacante transformó en el 1-0 inicial. A partir de ese momento, la escuadra rumana, conducida por Gheorghe Hagi, se vino abajo por completo y quedó a merced del dominio polaco.

En la segunda mitad, la superioridad local se tradujo en un festival de goles. Lewandowski amplió la cuenta tras una jugada por banda de Nicola Zalewski, seguido casi de inmediato por un autogol del defensor Ghiță. Piotr Zieliński capitalizó un error en la salida visitante para marcar el cuarto, mientras que Jan Bednarek de cabeza firmó el quinto. Finalmente, Lewandowski completó su triplete para sellar el 6-0 definitivo que deja a Rumanía con pleno de derrotas en el torneo.