Advertencia final: ENEE otorga 3 meses para regularizar conexiones ilegales antes de emprender acciones penales

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) emitió una última advertencia dirigida a quienes cuentan con conexiones irregulares o cometen hurto de energía, al conceder un periodo extraordinario de tres meses para que regularicen de manera voluntaria sus servicios y consoliden su vínculo con la entidad.

En ese lapso, quienes regularicen su situación evitarán que se inicien o promuevan acciones administrativas o penales por hechos vinculados al hurto de energía que hayan quedado subsanados mediante la regularización. No obstante, deberán someterse a las inspecciones y abonar los importes correspondientes por conexión, instalación, depósito y otros cargos legales.

La advertencia es inequívoca: una vez vencidos los tres meses, la ENEE, el Ministerio Público, la Policía Nacional y demás autoridades competentes podrán emprender las acciones administrativas, civiles y penales correspondientes contra quienes permanezcan con conexiones ilegales o incurran en hurto de energía.

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

COMUNICADO

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informa a la población que se ha establecido un periodo excepcional de tres (3) meses para que las personas que actualmente presentan condiciones irregulares en su suministro de energía eléctrica puedan regularizar de forma voluntaria su servicio.

Esta medida tiene como objetivo facilitar la normalización de los suministros, la formalización de la relación contractual con la ENEE y el acceso a un servicio eléctrico legal, seguro y conforme a los requisitos establecidos.

El beneficio, de carácter único, excepcional e improrrogable, se instituyó en un Régimen Transitorio de Regularización Voluntaria de Suministros de Energía Eléctrica mediante el artículo 31 de la Ley de Justicia Energética, contenida en el Decreto Legislativo N.º 198-2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 30 de septiembre de 2026.

Durante este periodo de tres meses, no se promoverán ni iniciarán acciones administrativas o penales por hechos relacionados con el hurto de energía eléctrica que hayan sido subsanados mediante la regularización voluntaria, siempre que el usuario:

Elimine la irregularidad en su suministro. Formalice su relación contractual con la ENEE. Permita las inspecciones técnicas correspondientes. Satisfaga los requisitos establecidos para la normalización del servicio.

La ENEE aclara que este beneficio tiene carácter único, excepcional e improrrogable, y será aplicable únicamente a quienes regularicen voluntariamente su situación dentro del plazo establecido.

Asimismo, la regularización no exime del pago de los valores que legalmente correspondan por concepto de instalación, conexión, depósito, derechos de servicio u otros cargos procedentes para formalizar el suministro.

Una vez vencido el periodo de tres (3) meses, la ENEE, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las demás autoridades e instituciones competentes ejercerán las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan para investigar, perseguir y sancionar el hurto de energía eléctrica y las demás infracciones relacionadas, conforme a la legislación vigente.

Para facilitar el proceso de regularización voluntaria del suministro, la ENEE pone a disposición de los usuarios las diferentes oficinas de Atención al Cliente (ATC), el centro de atención telefónica a través del número 118, y las plataformas digitales autorizadas por la institución. Por medio de estos canales, los usuarios podrán iniciar su solicitud de regularización voluntaria y recibir la orientación necesaria.

La ENEE hace un llamado a las personas que actualmente mantienen una condición irregular en su suministro a aprovechar esta oportunidad excepcional para regularizar voluntariamente su servicio y a mantenerse atentas a la información oficial sobre los procedimientos que serán habilitados.

Tegucigalpa, M. D. C., 02 de octubre de 2026.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA