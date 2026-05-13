Poder Judicial solicita apoyo de diputados para la nueva Ley de la Judicatura

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El titular del Poder Judicial de Honduras, Wagner Vallecillo Paredes, sostuvo un encuentro con legisladores del Congreso Nacional para socializar los avances finales del anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, una normativa orientada a transformar la gestión del sistema judicial hondureño.

Como comentó Melvin Duarte, director de comunicaciones del Poder Judicial, el texto se halla prácticamente listo y solo resta una revisión final antes de ser enviado de forma oficial al Congreso Nacional. La iniciativa busca reforzar la carrera judicial, acelerar trámites administrativos y consolidar reformas dentro del sistema de justicia.

La creación del Consejo de la Judicatura ha generado debate en diversos sectores jurídicos y políticos debido a cuestionamientos sobre quién debe elegir a sus integrantes y al riesgo de injerencia política dentro del Poder Judicial. Analistas y organizaciones judiciales han insistido en que el nuevo modelo debe garantizar la independencia judicial y evitar repetir problemas que llevaron a la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley anterior en 2016.



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