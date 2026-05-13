Honduras reporta más de tres mil casos sospechosos de dengue y refuerza las medidas de prevención

Las autoridades sanitarias de Honduras renovaron su llamado a la población para intensificar las acciones de prevención frente al dengue, tras confirmar un incremento en los casos sospechosos registrados durante 2026.

La Secretaría de Salud (SESAL) informó que en la actualidad el país acumula 3,035 casos sospechosos de la enfermedad, una cifra que mantiene bajo vigilancia epidemiológica a distintas regiones del territorio nacional.

Del informe oficial, 2,285 casos corresponden a dengue sin signos de alarma, mientras que 698 pacientes presentan signos de alarma y otros 52 han sido catalogados como dengue grave.

Pese al incremento de contagios, las autoridades destacaron que hasta la fecha no se reportan fallecimientos asociados al virus, situación que atribuyen a la atención temprana brindada en hospitales y centros de salud.

La SESAL señaló como uno de los factores de preocupación la circulación del serotipo DENV-3, considerado uno de los más agresivos debido a su relación con formas severas de la enfermedad. Especialistas advierten que este serotipo puede provocar mayores complicaciones, especialmente en personas que ya han tenido dengue anteriormente.

El médico y diputado Carlos Umaña alertó que Honduras podría enfrentar un incremento importante de contagios si no se refuerzan las medidas preventivas en barrios y comunidades. “Por el clima están dadas las condiciones para que nos dé un susto a los hondureños”, resaltó Umaña

El galeno indicó que la prevención no debe recaer únicamente en las autoridades sanitarias, sino también en las alcaldías y la ciudadanía. Según su criterio, las municipalidades deben fortalecer operativos de limpieza y eliminación de criaderos, mientras la Secretaría de Salud debe ampliar las campañas de fumigación y control vectorial en zonas de alta incidencia.