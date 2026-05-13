Policías presentan demanda contra Matt Damon y Ben Affleck por difamación en película de Netflix

12 de mayo de 2026

Dos agentes de la policía del sur de Florida presentaron una demanda contra la productora de Matt Damon y Ben Affleck, asegurando que la película The Rip tergiversa una operación policial real llevada a cabo en Miami-Dade. Según los demandantes, la cinta muestra conductas inapropiadas y hechos que, a su juicio, nunca se registraron.

La demanda fue interpuesta ante un tribunal federal del sur de Florida y señala que varios elementos de la historia permiten identificar de forma indirecta a los oficiales involucrados en el caso real. En el documento judicial, se afirma que uno de los personajes principales ni siquiera habría participado en el operativo que dio origen a la producción cinematográfica.

Los demandantes, identificados como Jason Smith y Jonathan Santana, acusan a la productora Artists Equity de difamación y exigen una compensación económica por los daños causados a su reputación. Además, aseguran que ya habían advertido desde 2025 que no querían que la película se estrenara con esos detalles.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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