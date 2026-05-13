Policías presentan demanda contra Matt Damon y Ben Affleck por difamación en película de Netflix

Dos agentes de la policía del sur de Florida presentaron una demanda contra la productora de Matt Damon y Ben Affleck, asegurando que la película The Rip tergiversa una operación policial real llevada a cabo en Miami-Dade. Según los demandantes, la cinta muestra conductas inapropiadas y hechos que, a su juicio, nunca se registraron.

La demanda fue interpuesta ante un tribunal federal del sur de Florida y señala que varios elementos de la historia permiten identificar de forma indirecta a los oficiales involucrados en el caso real. En el documento judicial, se afirma que uno de los personajes principales ni siquiera habría participado en el operativo que dio origen a la producción cinematográfica.

Los demandantes, identificados como Jason Smith y Jonathan Santana, acusan a la productora Artists Equity de difamación y exigen una compensación económica por los daños causados a su reputación. Además, aseguran que ya habían advertido desde 2025 que no querían que la película se estrenara con esos detalles.