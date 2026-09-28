Petróleo por encima de los 106 dólares tras el rechazo de Trump a la propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz

Los precios internacionales del petróleo volvieron a subir en los mercados energéticos tras la negativa del presidente estadounidense, Donald Trump, a la propuesta presentada por Irán para acordar una tregua temporal y reabrir el tráfico comercial a través del paso estratégico del estrecho de Ormuz.

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa y los mercados globales, registró un alza del 1,74% y se ubicó en 106,14 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos alcanzó los 93,55 dólares por barril, con una ganancia de 1,23%.

La propuesta de Irán, enviada a Washington a través de la mediación diplomática de Qatar, contemplaba una ventana de siete días para restablecer la navegación comercial por el estrecho. A cambio, la iniciativa iraní pedía el levantamiento del bloqueo naval a sus puertos, la suspensión de las sanciones a las exportaciones petroleras, la liberación de fondos congelados y un alto el fuego generalizado en la región.

El rechazo explícito de la Casa Blanca a estas condiciones mantiene paralizada una arteria por la que habitualmente transita cerca del 20% del suministro mundial de hidrocarburos, avivando la volatilidad en las cotizaciones y renovando las presiones inflacionarias a nivel global.