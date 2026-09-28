Portugal se impone 2-1 a Noruega con goles de João Félix y Gonçalo Ramos en un intenso duelo europeo

La selección de Portugal obtuvo una victoria laboriosa por 1-2 durante su viaje a Noruega, en un duelo en el que la propuesta táctica de Jorge Jesus y la contundencia en ataque permitieron a la Seleção sostener el empuje del elenco nórdico, encabezado por Erling Haaland y Martin Ødegaard.

El tanteador se adelantó de forma temprana, en el minuto 17, cuando João Félix aprovechó un pase de Pedro Neto para batir al guardameta local con precisión ante la salida del portero. A pesar del revés, el conjunto dirigido por Ståle Solbakken siguió empujando y halló la recompensa al inicio de la segunda mitad, cuando Haaland batió la resistencia de Diogo Costa para hacer el 1-1 en el minuto 51.

La respuesta de Portugal fue instantánea. Tan solo tres minutos después del empate, Gonçalo Ramos encontró un desajuste en la zaga noruega para anotar el 1-2 definitivo a los 54 minutos, tras haberse anulado previamente un gol suyo por fuera de juego mediante el VAR.

En los minutos finales, Jorge Jesus refrescó la alineación con las entradas de Vitinha, Rafael Leão, Trincão y Bernardo Silva, logrando contener las acometidas desesperadas de Noruega y asegurando tres puntos vitales para la selección lusa.