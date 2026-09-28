Honduras reafirma su compromiso global para combatir la trata de personas en el 15º Congreso de las Naciones Unidas en Abu Dabi

27 de septiembre de 2026

En el marco del 15º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal celebrado en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el Ministerio Público de Honduras y el Poder Judicial del país expusieron ante la comunidad internacional los avances institucionales en la persecución de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Alineados con las directrices de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los representantes hondureños destacaron el proceso de profesionalización continua del operador de justicia y el desarrollo de acciones estratégicas coordinadas.

Entre las medidas prioritarias anunciadas por la delegación nacional figura el impulso de reformas sustantivas a la legislación penal hondureña con el objetivo de armonizar los tipos penales y procedimientos con los estándares internacionales. Asimismo, se presentó la propuesta para la creación de una fiscalía especializada con jurisdicción nacional, concebida para desarticular redes transnacionales dedicadas a este delito.

La presencia de las máximas autoridades de investigación y juzgamiento de Honduras en este foro global consolida la cooperación internacional y reafirma la voluntad estatal de modernizar los mecanismos de justicia penal frente a la delincuencia organizada.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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