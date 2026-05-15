Peter Jackson recibe homenaje histórico en Cannes y rememora la gloria de El Señor de los Anillos

El cineasta de Nueva Zelanda, Peter Jackson, recibió un homenaje en la apertura del Festival de Cannes 2026: una Palma de Oro honorífica, un reconocimiento a su trayectoria y al impacto mundial de la saga El Señor de los Anillos. Durante la ceremonia, el director confesó que nunca imaginó recibir ese galardón porque, según sus palabras, “no realiza filmes propios de Palma de Oro”.

Jackson rememoró que fue Cannes, precisamente, el lugar donde mostró por primera vez imágenes de “El Señor de los Anillos” en 2001, cuando todavía existía escepticismo sobre el proyecto. El director afirmó que el festival tuvo un papel clave para cambiar la percepción de la trilogía y marcó un punto decisivo en su trayectoria. El actor Elijah Wood, quien interpretó a Frodo, fue el encargado de presentarlo y subrayó que Jackson revolucionó el cine con una obra que combinó tecnología con humanidad.

Más allá del homenaje, Jackson adelantó que ya está trabajando en una nueva película de Tintín, proyecto que llevaba años pendiente. También habló sobre inteligencia artificial en el cine y defendió su uso siempre que se respeten los derechos de los actores. El cineasta, ganador de múltiples premios Óscar, sigue siendo una de las figuras más influyentes de Hollywood y del cine fantástico moderno.