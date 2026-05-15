Denuncian al exgerente de Hondutel por presunta malversación, fraude y otros delitos

La representante legal de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, María José Sánchez, presentó ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) una denuncia dirigida contra el exgerente de Hondutel, José Antonio Morales.

La denuncia apunta a posibles conductas que podrían encajar en delitos tales como malversación por uso indebido de fondos o recursos oficiales, fraude, abuso de autoridad y quebrantamiento de los deberes de los funcionarios, todo ello en detrimento del patrimonio de Hondutel y de su personal.