Denuncian al exgerente de Hondutel por presunta malversación, fraude y otros delitos

14 de mayo de 2026

La representante legal de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, María José Sánchez, presentó ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) una denuncia dirigida contra el exgerente de Hondutel, José Antonio Morales.

La denuncia apunta a posibles conductas que podrían encajar en delitos tales como malversación por uso indebido de fondos o recursos oficiales, fraude, abuso de autoridad y quebrantamiento de los deberes de los funcionarios, todo ello en detrimento del patrimonio de Hondutel y de su personal.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Eduardo Maldonado, arraigado en su pueblo y orgulloso de sus raíces humildes