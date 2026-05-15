Polémica en la MLS por el tercer tanto de Messi en la victoria del Inter Miami y su impacto estadístico

Por: Gabriela Raudales

La MLS rectificó la anotación del tercer gol en la victoria del Inter Miami 5-3 frente a Cincinnati FC, atribuyéndolo a un autogol del portero Román Celentano en lugar de Lionel Messi.

Si bien, al principio, el tanto había sido señalado al argentino, el departamento de estadísticas determinó que la trayectoria del balón lo llevó primero a pegar en el poste y luego a rebotar en el guardameta antes de cruzar la línea.

Con este ajuste, Messi terminó el encuentro con un doblete, en lugar de un hat-trick, dejando sus números en 909 goles en su carrera y 89 con el Inter Miami. A pesar de la rectificación, el delantero rosarino fue una de las figuras del partido, participando en varias jugadas decisivas que impulsaron la victoria de su equipo, que continúa situándose en la parte alta de la Conferencia Este de la MLS.