Perú es el único país de Sudamérica que vuela cazas rusos y franceses al mismo tiempo y lleva más de 25 años manteniendo a los dos

Desde hace más de un cuarto de siglo, la Fuerza Aérea del Perú mantiene en vuelo dos familias de cazas de orígenes opuestos: los MiG-29 de herencia soviética y los Mirage 2000 de escuela francesa. Es una realidad poco común en Sudamérica, que combina pragmatismo, geografía y una mirada estratégica de largo plazo. “No se trata de capricho; es resiliencia planificada”, suele repetirse entre oficiales que conocen los hangares y las hojas de vida de cada avión.

Doble linaje: MiG-29 y Mirage 2000

El binomio reúne dos filosofías. El MiG-29, ágil y robusto, nació para dominar a baja y media altura, con énfasis en el combate cercano y la capacidad de operar en pistas rústicas. El Mirage 2000, refinado y preciso, privilegia la intercepción y el ataque con una arquitectura electrónica de sello francés y un perfil aerodinámico limpio. “Son dos maneras de entender la superioridad aérea”, dice un técnico que ha visto despegar a ambos desde la costa y la sierra.

Los aparatos se distribuyen en grupos que operan sobre entornos muy distintos: desierto costero, cordillera andina y selva amazónica. La variedad del terreno peruano exige versatilidad, y la mezcla ruso-francesa brinda un abanico de respuestas. La instrucción de pilotos y especialistas incorpora tácticas conjuntas, estandarización de procedimientos y una cultura de puente entre escuelas distintas.

Logística y doctrina: convivir con dos mundos

Sostener dos líneas de cazas supone una arquitectura de soporte dual. Manuales, herramientas, software y bancos de prueba duplican inventarios y demandan una gestión quirúrgica. A eso se suman cadenas de suministro que no siempre fluyen al mismo ritmo, sobre todo cuando la geopolítica altera los canales de repuestos.

La doctrina de empleo también se bifurca. El Mirage 2000 favorece perfiles de intercepción con armamento guiado de escuela occidental, mientras que el MiG-29 explota misiles infrarrojos y radares de arquitectura distinta, con procedimientos de mantenimiento propios. Aun así, el Perú ha cultivado una cultura de “compatibilidad por misión”: lo importante no es el pasaporte del avión, sino el efecto en el teatro de operaciones.

Ventajas estratégicas de la dualidad

En un entorno de presupuestos acotados, sostener dos flotas parecería contraintuitivo. Sin embargo, la dualidad ofrece beneficios concretos:

Diversificación de riesgos de suministro, flexibilidad táctica ante escenarios variados, disuasión por incertidumbre del adversario, y preservación de competencias industriales y de mantenimiento en múltiples tecnologías.

“Si una puerta se cierra, la otra queda abierta”, resume un planificador que valora la independencia de criterio frente a proveedores externos.

El costo de la resiliencia

La otra cara es un costo operativo superior y la necesidad de modernizaciones graduales. A lo largo de los años, la FAP ha implementado mejoras puntuales en aviónica, extensión de vida útil y actualización de sensores, priorizando la seguridad de vuelo y la disponibilidad antes que saltos tecnológicos disruptivos. En ocasiones, la canibalización de células para sostener la flota activa ha sido un mal menor frente a las demoras de repuestos.

La logística se apoya en capacidades propias de mantenimiento, talleres nacionales y cooperación selectiva con socios externos. La consigna es exprimir cada hora de vuelo con disciplina de registro, planificación predictiva y decisiones de inversión quirúrgicas. “La clave es volar lo suficiente para mantener la competencia, sin gastar lo que no se puede reponer”, apunta un comandante con años en la línea de vuelo.

Una apuesta al entorno: cordillera, mar y selva

El mapa condiciona la estrategia. La defensa del litoral pacífico, los pasos andinos y los corredores selváticos obligan a un menú de respuestas donde la aceleración, la trepada, la persistencia y la firma radar importan según el escenario. Tener dos familias de cazas permite ajustar el traje al clima operativo: desde interceptaciones rápidas sobre el mar hasta vigilancia en alturas donde el rendimiento del motor y la gestión térmica se vuelven críticos.

Esa variedad fortalece la entrenabilidad. La FAP intercambia experiencias, calibra tácticas de entrenamiento rojo-azul y mantiene viva la gimnasia de enfrentar doctrinas distintas. El resultado es un ecosistema operativo más robusto, menos dependiente de una sola teoría del combate.

¿Qué viene después?

Mirando adelante, el debate gira en torno a una eventual convergencia hacia una plataforma común o una extensión de vida estructural con upgrades bien elegidos. El equilibrio entre costo de ciclo de vida, interoperabilidad regional y autonomía de decisión será determinante. Hay interés por sensores de nueva generación, suites de guerra electrónica más capaces y armas guiadas con mayor alcance, pero la brújula sigue en la disponibilidad y el entrenamiento.

Por ahora, la combinación franco-rusa continúa siendo un rasgo distintivo. No es una rareza gratuita, sino la expresión de una cultura de gestión que prioriza el “poder estar” sobre el “querer tener”. En palabras de un piloto de prueba: “La mezcla no nos divide; nos da más de una manera de cumplir la misión”. En un vecindario aéreo cada vez más exigente, esa puede ser la diferencia entre reaccionar tarde y llegar a tiempo.