LIBRE presenta su discurso del 15 de septiembre: ¿Qué independencia buscan? ¡Fuera Trump, fuera la racha!

Militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) salieron este 15 de septiembre a las calles para participar en una movilización en la que expresaron su rechazo a varias decisiones del actual gobierno del presidente Nasry Asfura.

La protesta se desarrolló en el marco de las celebraciones por los 205 años de Independencia de Honduras, pero los manifestantes aprovecharon la jornada para plantear diferentes reclamos relacionados con la situación económica del país.

Entre las principales consignas de la movilización se encuentran los altos precios de los combustibles, el costo de la energía eléctrica y el incremento de la canasta básica, temas que, según los participantes, están afectando directamente el bolsillo de los hondureños.

A la movilización también asistieron varios exfuncionarios de la administración de la expresidenta Xiomara Castro, quienes acompañaron a los militantes durante el recorrido.

El exministro de la SIT, Octavio Pineda manifestó que salir a las calles durante el 15 de septiembre ya forma parte de una tradición para el partido y aseguró que continuarán expresando sus posiciones frente a las decisiones gubernamentales.