Deuda multimillonaria pagada por Neymar que permitió al Santos incorporar a dos estrellas del fútbol mundial

El Santos quedó habilitado para incorporar jugadores tras saldar una deuda con el AS Mónaco y avanza con una serie de refuerzos en la que Neymar tuvo participación directa. El caso más reciente fue el de Philippe Coutinho, quien ya entrenó con el plantel, mientras que el mediocampista Arthur Melo llegó con un contrato hasta el 31 de diciembre.

Coutinho se sumó a los entrenamientos del conjunto paulista y participó en una charla del cuerpo técnico durante la sesión antes de que se formalizara su llegada, tras completar los trámites vinculados al reconocimiento médico.

En días previos, el entrenador Cuca había confirmado la integración del exjugador de Liverpool y Barcelona al grupo. “Hoy entrenó con nosotros y formó parte de la charla que grabamos en vídeo antes de las sesiones. Ya se está integrando y adaptando al grupo. Nos va a ayudar y nosotros vamos a ayudarlo”, dijo en TV Globo, antes del partido ante Cruzeiro por el Campeonato Brasileño.

Coutinho, de 34 años, firmó hasta diciembre. El futbolista no juega desde febrero, cuando puso fin a su vínculo con Vasco da Gama tras una etapa marcada por cuestionamientos de la afición. Había regresado a Brasil en julio de 2024, primero cedido por Aston Villa y luego con un contrato por un año con el club de Río de Janeiro.

La llegada del atacante refuerza una ofensiva que tiene a Neymar y a Gabriel Barbosa, conocido como Gabigol, entre sus referencias. El número 10 del Santos, que afronta una lesión muscular y tendría cerca de dos meses de baja, saludó públicamente a Coutinho a través de sus redes sociales. “Hermano, estamos muy felices de que estés aquí. Nuestro elenco y nuestra afición va a abrazarte para que seas feliz. Bienvenido al Santos”, expresó Neymar.