Perfil de Nasire Best, el atacante neutralizado por el Servicio Secreto cerca de la Casa Blanca

La persona que abrió fuego contra un puesto de control del Servicio Secreto ubicado cerca de la Casa Blanca fue identificada como Nasire Best, de 21 años, según informaron medios estadounidenses. El atacante perdió la vida tras ser abatido por agentes federales luego de dispararles en las inmediaciones del complejo presidencial de Estados Unidos.

El episodio ocurrió este sábado por la tarde, cerca de 17th Street NW, en Washington. Según fuentes citadas por medios estadounidenses, Best caminaba de forma errática por la zona antes de aproximarse al puesto de seguridad y abrir fuego con un revólver. De acuerdo con esa reconstrucción, realizó algunos disparos antes de ser neutralizado por personal del Servicio Secreto.

¿Quién era Nasire Best?

Best ya había tenido episodios previos con el Servicio Secreto. Según informó CNN, en junio de 2025 fue detenido después de bloquear un carril de ingreso a la Casa Blanca y afirmar que era “Dios”. Tras ese hecho, fue derivado al Psychiatric Institute of Washington para una evaluación de salud mental.

Un mes después, en julio de 2025, volvió a ser arrestado cuando intentó ingresar por una entrada vehicular del complejo presidencial. Luego de ese episodio, un juez le ordenó mantenerse alejado de los terrenos de la Casa Blanca.

Durante la investigación de esos antecedentes, las autoridades detectaron publicaciones en redes sociales en las que Best aseguraba ser “el verdadero Osama bin Laden” y al menos un mensaje en el que manifestaba su intención de dañar a Donald Trump, según la misma reconstrucción.