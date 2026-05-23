Cristiano Ronaldo se une como socio y accionista a una plataforma de streaming deportivo

Cristiano Ronaldo se integrará como socio estratégico y accionista en LiveModeTV, con el fin de ampliar su proyección internacional y robustecer la plataforma, buscando elevar su impacto global de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026. Según indicaron las partes en un comunicado conjunto difundido el 14 de mayo, el acuerdo pretende ampliar el alcance y la influencia de la plataforma en el periodo previo al campeonato.

De este modo, el astro portugués amplía su papel como inversor y figura de alcance global en el área de streaming deportivo de la firma brasileña LiveMode, cuyo canal emblemático es CazéTV. La alianza fue descrita por Ronaldo como una oportunidad para “acercar el deporte a todo el mundo, de una forma totalmente novedosa”. Subrayó además que la asociación permitirá “extender el alcance y la participación en las principales competiciones” mediante las redes sociales.

LiveModeTV representa la plataforma de expansión internacional de LiveMode, una empresa brasileña fundada en 2017, con sede en Brasil y dedicada a medios e inversión deportiva. Su canal principal, CazéTV, se ha consolidado en el streaming deportivo de América Latina al combinar transmisiones gratuitas, distribución en YouTube y un enfoque orientado al entretenimiento digital, lo que la distingue de la televisión tradicional.

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