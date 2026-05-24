Juan Orlando Hernández niega la veracidad de Hondurasgate y señala una campaña contra México y Colombia

Juan Orlando Hernández, exmandatario de Honduras entre 2014 y 2022, sostuvo que los supuestos archivos de audio vinculados a la investigación ‘Hondurasgate’ son falsos, y que lo relacionan con una supuesta operación conjunta entre Estados Unidos e Israel para presuntamente desestabilizar a los gobiernos de México y de Colombia.

El exmandatario asegura que la investigación fue manipulada

Hernández, que fue perdonado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en diciembre mientras cumplía una condena de 45 años por narcotráfico, declaró en una entrevista que un peritaje acústico encargado por él al español Miguel Ángel de la Torre, director de Graudio Forensics, reveló que las grabaciones fueron alteradas, incluso con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA).

“Son falsos. Lo digo con seguridad porque reconozco mi voz”, afirmó el exjefe de Estado sobre los audios que difundieron el Diario Red en América Latina y el portal web ‘Hondurasgate’, los cuales reportaron planes supuestos de Estados Unidos e Israel, con el respaldo de Honduras, para incrementar su influencia en la región.

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El exgobernante negó formar parte del supuesto plan revelado por Hondurasgate que, presuntamente, pretendía difundir noticias falsas contra los gobiernos de izquierda de Claudia Sheinbaum en México y de Gustavo Petro en Colombia, desmentido también por el actual presidente hondureño, Nasry Asfura.