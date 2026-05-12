Papi denuncia que, pese a décadas, los problemas de Honduras siguen sin resolverse

El presidente Nasry Asfura, tras mantener una reunión con la misión del Fondo Monetario Internacional, ofreció una rueda de prensa en la que manifestó su preocupación por la ausencia de soluciones a los problemas históricos que afectan al país. En su intervención, afirmó que, pese al transcurso de los años y a los cambios de gobierno que se han sucedido, numerosas dificultades que impactan a Honduras siguen sin haberse resuelto.

“Asimismo, a mí me cuentan los días, pero han pasado décadas y muchos problemas en Honduras aún no se resuelven”, manifestó el mandatario, enfatizando la necesidad de impulsar acciones concretas para atender los desafíos económicos y sociales que enfrenta la nación. Sus declaraciones se dieron en el contexto de las conversaciones sostenidas con el FMI sobre la situación financiera y las perspectivas económicas del país.