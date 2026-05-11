Gasolinas suben más de 40 lempiras en 17 semanas

Los precios de los combustibles siguen al alza con fuerza en Honduras. En un periodo reciente de 17 semanas, las gasolinas han acumulado incrementos que superan los 40 lempiras por galón, conforme a las estructuras de precios oficiales elaboradas por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB), dependencia de la Secretaría de Energía (Sen).

La gasolina superior de 95 octanos, que el pasado 12 de enero tenía un precio de 98.25 lempiras, pasó a cotizarse desde este lunes en 142.11 lempiras por galón, reflejando un aumento acumulado de 43.86 lempiras en el Distrito Central.

Por su parte, la gasolina regular registra un encarecimiento de 41.29 lempiras, alcanzando un precio de 130.82 lempiras por galón en la segunda semana de mayo, cuando antes de la escalada de precios se comercializaba a 89.53 lempiras.

Aunque la gasolina regular mantiene un subsidio parcial por parte del Gobierno, este carburante también ha alcanzado cifras históricas. Sin dicha medida, el precio por galón sería 82.58 lempiras más alto, alcanzando los 213.40 lempiras.