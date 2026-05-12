Éxito rotundo en el estreno de Cante Como Canta Mi Mamá

Entre ovaciones, pasiones y actuaciones musicales destacadas, se vivió una velada espectacular en “Cante Como Canta Mi Mamá”, durante la cual las participantes mostraron su enorme talento sobre el escenario y enamoraron a la audiencia con su carisma y la energía que transmitían.

Antes de comenzar el programa se vivió un ambiente festivo, con dinámicas, música y premiaciones, que anunciaron la gran noche que se desarrollaría en el escenario y mantuvieron a las familias presentes desde temprano, gozando de la experiencia.

La gala contó con la jovialidad y el dinamismo de las conductoras Carolina Lanza, Ricardo Stout, Elsa Oseguera y Facundo Caballero, quienes animaron la sala y establecieron una conexión constante con la audiencia a lo largo de la velada.

Familias enteras vivieron una noche cargada de música, sorpresas y momentos conmovedores que hicieron vibrar a todos los asistentes. Cada interpretación estuvo imbuida de entrega y pasión, transformando la velada en una auténtica celebración para las madres hondureñas.

“Cante Como Canta Mi Mamá” continuará llevando entretenimiento, emoción y muchas sorpresas a los hogares hondureños, destacando no solo el talento musical de las participantes, sino también las historias de esfuerzo, amor y dedicación que hay detrás de cada madre. Semana a semana, el programa promete seguir regalando momentos inolvidables para toda la familia, con nuevas presentaciones, invitados especiales y muchas emociones que harán vibrar al público de principio a fin.

No dejes de ver “Cante Como Canta Mi Mamá” todos los domingos a partir de las 7:00 PM por HCH Televisión Digital y también a través de la web HCH.TV.