Panamá cobra miles de millones al año por su canal y no tiene ni un solo buque de guerra para defenderlo

Ganar miles de millones por un paso marítimo y carecer de buques de guerra suena a paradoja, pero en Panamá es una estrategia. El corazón de esa elección combina derecho internacional, economía de escala y una visión muy pragmática de la seguridad. “La disuasión aquí es económica, no balística”, repiten expertos que ven en el istmo un laboratorio geopolítico.

Historia de una desmilitarización singular

Tras la intervención de 1989, el país abolió su ejército y reorganizó su aparato de seguridad en clave civil. La Constitución prohíbe fuerzas armadas permanentes, y la protección recae en SENAN y SENAFRONT, cuerpos de seguridad con patrulleras, helicópteros y capacidades de interdicción.

Esa arquitectura se completa con la ACP, una entidad autónoma que opera el canal con estándares técnicos estrictos y una cultura de reducción de riesgos. No hay fragatas ni destructores, pero sí protocolos, radar costero, coordinación interagencial y una mentalidad de “cero sorpresas”.

¿Quién protege realmente el paso?

El Tratado de Neutralidad derivado de los acuerdos Torrijos‑Carter blinda la operación del paso para todas las banderas, bajo el principio de acceso igualitario. En la práctica, la disuasión es compartida: Panamá garantiza el orden, y la comunidad internacional tiene un interés vital en que nada lo interrumpa.

Estados Unidos mantiene una postura de “garante de neutralidad”, mientras socios regionales cooperan en inteligencia y lucha contra ilícitos. No se ve una escuadra, pero hay redes de vigilancia, intercambio de listas de riesgo y presencia diplomática que sube el costo de cualquier amenaza.

“Es un ecosistema de seguridad que funciona porque todos necesitan que funcione”, se escucha en foros marítimos y de seguros. La protección no es una sola pared, sino muchas capas que se refuerzan mutuamente.

Seguridad sin fragatas

En vez de cañones, el istmo apuesta por capas administrativas, tecnológicas y policiales que resultan menos visibles y más eficientes. La mayoría de los incidentes posibles se previenen con reglas, inspecciones y gestión de tráfico milimétrica.

Pilares: neutralidad jurídica, cooperación internacional, fuerzas de seguridad civiles, tecnología de control marítimo, y disuasión basada en costes reputacionales y de seguro.

Esa lista se complementa con pilotos expertos, remolcadores potentes y un sistema de citas que minimiza tiempos muertos y reduce la fricción. La seguridad no es un acto ostentoso, sino una coreografía diaria.

Riesgos en transformación

El mayor peligro reciente no fue un enemigo con misiles, sino la sequía. La variabilidad climática redujo calados, forzó cupos y tensó la cadena de suministro global, recordando que la amenaza puede ser hidrológica.

También crecen los riesgos cibernéticos, donde un ataque al flujo de datos puede detonar retrasos tan caros como un incidente físico. Y persisten riesgos del crimen organizado, que buscan aprovechar rutas y puertos periféricos, aunque el tránsito canalero esté férreamente controlado.

“Una vía estratégica puede fallar sin que nadie dispare un tiro”, resume una máxima repetida por gestores de riesgo. La seguridad del canal es, ante todo, gestión de incertidumbre.

¿Por qué funciona este modelo?

Porque el incentivo es masivo y compartido: cerrar el paso encarece fletes, altera rutas y golpea a exportadores y consumidores por igual. Atacarlo no solo convoca reacciones diplomáticas, también dispara primas de seguro, auditorías y sanciones en cascada que pocos pueden pagar.

Además, la reputación de la ACP como operador confiable crea una barrera blanda pero poderosa. Las navieras valoran la previsibilidad, y esa previsibilidad se protege mejor con datos, normas y coordinación que con escoltas de aceros brillantes.

En el vecindario, la presencia de aliados y la interdependencia logística elevan el umbral de riesgo para cualquier actor disruptivo. La ecuación es clara: mucho costo, poco beneficio táctico y una respuesta rápida multilateral.

Lo que viene

El futuro inmediato pasa por invertir en agua: reservorios, manejo de cuencas y soluciones tecnológicas que estabilicen calados y flujos. Cada dólar en resiliencia es un dólar en seguridad, porque evita cuellos de botella y reduce la tentación de incidentes oportunistas.

Se avizora, además, más automatización, mejores sensores y protocolos de respuesta cibernética integrados a la operación diaria. La frontera entre seguridad y operación se desdibuja: todo lo que mejora la eficiencia protege, y todo lo que protege mejora la eficiencia.

¿Debe el país comprar buques de guerra? El debate aparece y desaparece con cada crisis, pero la evidencia favorece un guardacostas moderno, flexible y bien coordinado, no una flota de alto mar. “La mejor armada del canal es la ley que lo blinda”, dice una frase que, sin dueño claro, se ha vuelto casi doctrina.

En el istmo, la fuerza no se mide por tonelaje, sino por la capacidad de mantener un paso crítico abierto, neutro y confiable para todos, todos los días. Y esa, a juzgar por los resultados, es una defensa más silenciosa pero no menos efectiva.