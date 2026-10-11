Los helicópteros Huey que Estados Unidos usó en Vietnam siguen volando en seis ejércitos de América Latina 50 años después

Pocas máquinas militares han dejado una huella tan profunda como el UH-1 Iroquois, más conocido como Huey. Medio siglo después de sus misiones en Vietnam, su silueta y su inconfundible “wop‑wop” siguen presentes en los cielos de América Latina. En al menos seis países de la región, las fuerzas armadas mantienen unidades operativas por una mezcla de necesidad, tradición y pura eficacia.

“Es un caballo de batalla que no se rinde”, suele resumir el personal de mantenimiento que lo ha visto despegar con temperaturas extremas, cargas improbables y pistas casi improvisadas. Pocos helicópteros han demostrado una resiliencia logística tan constante.

Por qué siguen en servicio

El Huey se ganó su estatus por su simplicidad mecánica, su mantenimiento asequible y su capacidad para operar en jungla, selva o cordillera con igual dignidad. Para ejércitos con presupuestos limitados y necesidades de respuesta rápida, su ecuación costo‑beneficio sigue siendo atractiva.

La cadena de repuestos, aunque cada vez más escasa, continúa fluyendo a través de existencias remanentes, proveedores certificados y kits de modernización. “Si puedes mantenerlo ligero y dentro de sus parámetros, el Huey te lleva y te trae”, comentan pilotos que lo han volado en desastres naturales y operaciones de contrainsurgencia.

El impulso de las modernizaciones Huey II

A partir de los años noventa, Bell impulsó el programa Huey II, que convierte células UH‑1H en plataformas con motor más potente, transmisión reforzada, aviónica modernizada y cableado renovado. Este paquete alarga la vida útil y mejora el rendimiento, especialmente en calor y altura.

Varios países de la región han aprovechado estas conversiones para estandarizar flotas y bajar costos de operación. Cabinas con pantallas digitales, navegación satelital y pilotos automáticos básicos han reducido la carga de trabajo, sin perder el espíritu austero del diseño original. “Es el mismo helicóptero, pero con mejores pulmones”, bromea más de un técnico.

Misiones que no se detienen

El Huey sigue siendo útil donde más importa: cerca de la gente y del terreno difícil. Su cabina amplia, puertas corredizas y patines robustos lo hacen ideal para múltiples tareas de corto y medio alcance:

Evacuación médica, transporte de tropa ligera, reabastecimiento aéreo, inserción de patrullas, reconocimiento armado, búsqueda y rescate, y apoyo en emergencias climáticas.

En operaciones internas, su bajo costo por hora facilita presencia persistente sobre áreas remotas. En ayuda humanitaria, su capacidad para aterrizar casi en cualquier claro salva horas críticas cuando las carreteras colapsan.

Costos, logística y entrenamiento

Mantener un Huey suele costar menos que operar plataformas nuevas de mayor peso. La formación de pilotos y mecánicos aprovecha décadas de doctrina y manuales ampliamente disponibles. Ese acervo reduce la curva de aprendizaje y mantiene alta la disponibilidad.

Muchos talleres regionales ya dominan la inspección estructural, el cambio de palas, la revisión de la caja de transmisión y los controles de vibración. La estandarización facilita el canibalismo controlado de partes, práctica polémica pero a menudo inevitable cuando el presupuesto aprieta.

Seguridad y límites de un clásico

No todo es nostalgia. El diseño remonta a otra era, sin los márgenes de seguridad inherentes a helicópteros modernos con sistemas duplicados, protección balística o alertas avanzadas. “El Huey perdona errores, pero no los olvida”, recuerdan instructores que insisten en disciplina de peso y gestión de potencia.

Los accidentes más comunes se asocian a sobrecarga, condiciones de calor y altura, o vuelo a baja cota en entornos visualmente degradados. La mitigación pasa por límites estrictos, mantenimiento impecable y entrenamiento recurrente en maniobras de emergencia. Donde se han instalado ADS‑B, radioaltímetros confiables y mejores arneses, la siniestralidad ha bajado.

El reemplazo que avanza despacio

El relevo progresa, pero no al mismo ritmo. Plataformas como el UH‑60 Black Hawk, el H145, el Bell 412 o el AW139M ofrecen más capacidad, mejor aviónica y mayores márgenes, aunque a costos de adquisición y soporte más elevados. En muchos presupuestos, la sustitución es gradual: conviven escuelas de vuelo con Huey, unidades operativas con Huey II y escuadrones de misión crítica con helicópteros de última generación.

La transición también exige inversión en herramental, simuladores, cadenas de suministro y nueva doctrina. Por eso, en varios países la pregunta no es “Huey sí o no”, sino “¿por cuánto tiempo más y con qué rol?”. Mientras haya celdas con horas remanentes, kits de mejora y misiones donde “lo suficientemente bueno” signifique salvar una vida, el viejo Iroquois seguirá encontrando cielo.

Quizá sea esa mezcla de practicidad y mística lo que mantiene su hélice girando. Un oficial lo dijo con ironía afectuosa: “No es el más rápido, ni el más moderno, pero aparece cuando lo llamas”. Y en la geografía exigente de América Latina, pocas virtudes pesan más que esa certeza.