Perú prepara la mayor compra militar de su historia: 24 cazas nuevos por más de 3 mil millones de dólares

Perú da un paso decisivo hacia una modernización de su poder aéreo, con un plan para adquirir 24 cazas nuevos por más de 3 mil millones de dólares. En el centro del debate está la necesidad de reemplazar una flota envejecida y asegurar la soberanía del espacio aéreo en una región donde varios vecinos ya renovaron o ampliaron sus inventarios. El monto, sin precedentes, coloca al país ante una elección estratégica con efectos por décadas.

“Es una modernización impostergable”, se escucha en círculos de Defensa; la ecuación mezcla urgencia operativa, presión presupuestal y cálculos geopolíticos de alto voltaje. La Fuerza Aérea busca un sistema no solo moderno, sino sostenible en costos, abastecimiento y entrenamiento a lo largo del ciclo de vida.

Por qué ahora

La Fuerza Aérea del Perú encara el fin de vida de varios sistemas clave: los Mirage 2000P y MiG-29 muestran límites de mantenimiento, obsolescencia electrónica y dificultades de soporte. Con el panorama regional en evolución, Perú necesita recuperar capacidad de disuasión creíble y vigilancia permanente.

“Sin superioridad aérea, la soberanía es frágil”, resume un oficial en retiro, apuntando a misiones que van desde el control del tráfico ilícito hasta la respuesta ante emergencias. La erosión de la disponibilidad y el encarecimiento de repuestos hacen que seguir parchando lo viejo sea un mal negocio.

Qué modelos están en la mira

El abanico se concentra en plataformas de cuarta generación avanzada con paquetes de armas y sensores de última ola. Los finalistas probables integran cadenas de suministro robustas y opciones de financiamiento gubernamental a gubernamental.

F-16V Block 70/72: radar AESA, amplia interoperabilidad regional, cadena de soporte probada y acceso a armamento estándar de la OTAN .

regional, cadena de soporte y acceso a armamento estándar de la . Rafale F3R/F4: aviónica avanzada , excelente guerra electrónica , autonomía destacada y ecosistema francés de soporte, con costos de ciclo de vida más altos .

, excelente guerra , autonomía destacada y ecosistema de soporte, con costos de ciclo de vida más . Gripen E/F: diseño centrado en costos operativos bajos, arquitectura abierta y potencial de transferencia industrial, pero con flota regional aún en despliegue .

operativos bajos, arquitectura abierta y potencial de industrial, pero con flota regional aún en . Eurofighter (variantes tardías): gran desempeño cinemático y sensores de primer nivel, con mayor complejidad de consorcio y precio de adquisición superior.

Fuentes cercanas al proceso insisten en un criterio “de vida completa”: no gana solo el caza más capaz, sino el que ofrezca menor costo por hora y garantías sólidas de disponibilidad. La experiencia peruana con material de origen ruso añade cautelas sobre sanciones, repuestos y logística.

El paquete completo: entrenamiento, armamento y soporte

La operación supera largamente la compra de los aviones. Incluye simuladores, formación de pilotos, capacitación de técnicos, repuestos estratégicos, bancos de prueba y armamento aire-aire y aire-tierra de última generación. “Sin un paquete integral, el mejor caza se vuelve un adorno caro”, comenta un experto independiente.

Se priorizan radares AESA, enlaces de datos seguros, pods de designación, guerra electrónica y comunicaciones cifradas. En armas, la clave es equilibrio entre misiles de medio alcance, municiones guiadas de precisión y capacidades reconocidas de supresión de defensas. La meta es “horas de vuelo útiles”, no piezas inmovilizadas por faltas de suministro.

Impacto fiscal y debate público

Más de 3 mil millones de dólares presionan una caja fiscal que enfrenta demandas de seguridad ciudadana, salud y educación. El Ministerio de Economía buscará escalonar pagos, activar líneas de crédito con agencias extranjeras y exigir contrapartidas industriales. “Cada dólar debe traducirse en capacidades medibles”, subraya un asesor del sector.

En la arena pública, la discusión es inevitable: ¿debe priorizarse la defensa ahora? Los defensores del plan sostienen que proteger el cielo peruano, combatir vuelos ilícitos y reforzar la respuesta a desastres requiere vectores modernos. Los críticos alertan sobre costos ocultos, riesgo de sobrecostos y necesidades urgentes en el frente social.

Industria local y transferencia tecnológica

Un eje sensible es el “offset”: mantenimiento mayor en país, capacitación de ingenieros y participación de la industria aeronáutica local en componentes y centros MRO. “Sin transferencia real, perdemos valor”, afirma una fuente ligada al sector productivo. La posibilidad de crear capacidades sostenibles podría aliviar costos futuros y generar empleo calificado.

Geopolítica y cooperación regional

El candidato elegido enviará señales de alineamiento estratégico y de interoperabilidad con socios regionales. Integrarse a ecosistemas logísticos comunes facilita ejercicios conjuntos, intercambio de repuestos y doctrina compartida. Para Lima, mantener autonomía de decisión mientras asegura soporte confiable será el delicado equilibrio.

“Comprar es fácil; sostener por 30 años es el verdadero examen”, dice una voz con experiencia de programas complejos. Acceso a actualizaciones, ciberseguridad en software embarcado y cláusulas de disponibilidad serán campos de batalla contractuales.

Calendario y próximos pasos

El cronograma apunta a una selección en ventana de mediano plazo, con entregas escalonadas y certificación operativa plena varios años después. La adaptación de bases, hangares, pistas y sistemas de abastecimiento será un desafío logístico paralelo. “No hay atajos: la curva de aprendizaje cuesta tiempo y disciplina”, admiten fuentes técnicas.

Si el país logra alinear financiamiento, paquete industrial y un esquema de soporte robusto, la próxima década podría marcar el renacimiento de su aviación de combate. De lo contrario, el riesgo es quedar en una zona gris de capacidad limitada y costos crecientes sin retorno operativo. En el cielo y en el presupuesto, el margen de error es cada vez más estrecho.