Estados Unidos amplía la Alianza de Superinteligencia a 54 países tras incorporar 19 naciones

EE.UU. dio a conocer un progreso relevante en su estrategia tecnológica global al incorporar a 19 naciones adicionales a su Alianza de Superinteligencia, elevando el total de miembros a 54 países. Entre las nuevas incorporaciones figuran naciones como Perú, República Dominicana y Austria.

Según la Casa Blanca, este crecimiento persigue, principalmente, afianzar cadenas de suministro seguras en el ámbito de tecnologías de vanguardia y facilitar la apertura de nuevos mercados a nivel mundial para la industria estadounidense.

La iniciativa forma parte de la pugna por el liderazgo tecnológico global frente a potencias competidoras, fortaleciendo la cooperación en superinteligencia e innovación entre las naciones firmantes.