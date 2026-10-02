Estados Unidos amplía la Alianza de Superinteligencia a 54 países tras incorporar 19 naciones

2 de octubre de 2026

EE.UU. dio a conocer un progreso relevante en su estrategia tecnológica global al incorporar a 19 naciones adicionales a su Alianza de Superinteligencia, elevando el total de miembros a 54 países. Entre las nuevas incorporaciones figuran naciones como Perú, República Dominicana y Austria.

Según la Casa Blanca, este crecimiento persigue, principalmente, afianzar cadenas de suministro seguras en el ámbito de tecnologías de vanguardia y facilitar la apertura de nuevos mercados a nivel mundial para la industria estadounidense.

La iniciativa forma parte de la pugna por el liderazgo tecnológico global frente a potencias competidoras, fortaleciendo la cooperación en superinteligencia e innovación entre las naciones firmantes.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Países Bajos empatan 2-2 ante Grecia con gol de Reijnders en el descuento y mantienen el invicto de Xavi Hernández