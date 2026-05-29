El bloque mayoritario de la oposición venezolana y sus figuras destacadas, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, presentaron este jueves la idea de entablar un diálogo político «serio, firme y responsable» con el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, contando con la cooperación de Estados Unidos para «restablecer la democracia» en la nación suramericana.

De acuerdo con una nota publicada en redes sociales, la negociación estaría encabezada por Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025, y su objetivo central sería la realización de «una elección presidencial libre, transparente y soberana» con «la debida observación internacional».

Para lograrlo, sostuvieron que hace falta un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) —que en la actualidad está dominado por funcionarios afines al chavismo— con «individuos independientes y de probada integridad», así como un calendario «factible y verificable» para estos comicios.