El Consejo de Defensa y Seguridad decidió eliminar la DIPAMPCO.

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) llevó a cabo una sesión de alto nivel en la que se acordó eliminar la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco).

La reunión fue presidida por el presidente Nasry Asfura junto con los responsables de los Poderes Legislativo y Judicial, Tomás Zambrano y Wagner Vallecillo, respectivamente, además de autoridades del área de seguridad como el ministro de Seguridad Gerson Velásquez, el titular de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), Enrique Rodríguez Burchard, y el fiscal general Pablo Emilio Reyes Theodore.

La decisión se adoptó tras analizar la situación de la Dipampco, luego de la muerte de cinco agentes ocurrida el 21 de mayo en Corinto, Omoa, Cortés.