Alerta en Brasil por lesión muscular de Neymar que amenaza su debut en el Mundial 2026

Neymar queda fuera para Brasil, lo que representa un golpe durísimo en la recta final de su preparación para la Copa del Mundo, que dará inicio este próximo jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de México.

Lo esencial que debes saber: Noticia terrible a apenas dos semanas del Mundial

No estaría presente en el debut

Noticia terrible a apenas dos semanas del Mundial

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó las peores expectativas tras los exámenes médicos al delantero estrella Neymar Jr., quien encendió las alarmas en todo el país al verse obligado a abandonar la concentración para someterse a pruebas de urgencia en una clínica especializada.

El parte médico oficial emitido por los médicos de la Verdeamarela detalla que el actual jugador del Santos sufre una lesión de grado II en el gemelo de la pierna derecha.

Según el diagnóstico clínico, el astro brasileño deberá permanecer fuera de las canchas entre dos y tres semanas, una situación que trastoca por completo la planificación de la selección a pocos días de que ruede el balón en la gran cita internacional en Norteamérica.

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Dados los plazos estimados de recuperación, el delantero quedó descartado de forma tajante para los amistosos preparatorios que la selección disputará contra Francia y Croacia.

El cuerpo técnico del equipo, dirigido por el entrenador italiano Carlo Ancelotti, admite que no podrá contar con su principal referente en el terreno de juego para afinar los últimos detalles tácticos y la cohesión colectiva antes del torneo.

No estaría en el debut

La gran incógnita que mantiene en vilo al fútbol mundial es si el “10” logrará regresar a tiempo para el debut oficial de Brasil en la fase de grupos del Mundial 2026.

El estreno del pentacampeón está programado frente a la selección de Marruecos el próximo 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Con los plazos de curación tan ajustados, la participación del habilidoso delantero en ese choque inaugural se mantiene como una duda seria.

A pesar de la gravedad de la dolencia muscular, el entorno de la Canarinha ha intentado transmitir cierta tranquilidad al asegurar que la convocatoria final de Neymar para la Copa del Mundo no corre riesgo de sufrir modificaciones.

Ancelotti y su equipo médico confían plenamente en la fortaleza física que el atacante ha mostrado en los últimos meses con el Santos, por lo que han decidido mantenerlo en la plantilla con la esperanza de que pueda ver minutos a partir de las siguientes jornadas.

Tras el choque inaugural frente a los africanos, el calendario del Grupo C del Mundial 2026 ubica a Brasil jugando contra Haití el 19 de junio en Filadelfia y cerrando la primera fase contra Escocia el 24 de junio en Miami.

Los esfuerzos del cuerpo médico brasileño se concentrarán desde este momento en intensificar las terapias de rehabilitación para intentar acortar los plazos, buscando que el histórico referente del plantel pueda saltar a la cancha en plenitud de condiciones.