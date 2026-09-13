Operación contra el narcotráfico: incautan una embarcación y decomisan 1.661 kilos de cocaína presunta en Gracias a Dios

El Ministerio Público, mediante la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), en coordinación con la FESCCO, la Fuerza Especial Naval y con el respaldo de la Fuerza Aérea Hondureña, incautó la embarcación pesquera “First in Line” durante un operativo realizado en los bancos de Rosalinda, cerca de Gracias a Dios. En la intervención fueron arrestados cuatro nacionales hondureños.

Durante la persecución, los tripulantes habrían arrojado al mar varios paquetes con una sustancia presumiblemente ilícita; sin embargo, las autoridades lograron recuperar 55 fardos que contenían un total de 1,661 kilos de presunta droga. Los paquetes estaban identificados con las marquillas “YZ”, “AC” y “KRISTOFF 2004-2024”.

Una prueba de campo Scott empleada sobre la sustancia mostró un tono azul turquesa, indicativo de cocaína, no obstante su composición deberá ser confirmada mediante análisis de laboratorio. Los detenidos fueron identificados como Donald Darrik Tatum Hyde, Gerson Javier Green Rodríguez, Bellie Noland Tatum Andrade y Lincoln Matthew Tatum Rivas, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.