Honduras refuerza su frontera; Asfura afirma soberanía y lanza ofensiva social

El mandatario de Honduras, Nasry Asfura, reafirmó la soberanía nacional sobre las áreas de frontera durante una ceremonia celebrada en Palo Blanco, con motivo de la conmemoración de los 34 años de la resolución de la Corte Internacional de Justicia que estableció los límites entre Honduras y El Salvador.

En su intervención, el presidente dio a conocer una frente social destinada a atender las carencias de las comunidades de Nahuaterique y de los municipios vecinos. Como componente de esa iniciativa, convocó a integrantes de su gabinete para agilizar la atención en salud, los trámites migratorios y la tramitación de documentos.

Asfura subrayó la relevancia de robustecer la presencia institucional del Estado en las zonas limítrofes y de elevar las condiciones de vida de sus pobladores. El Ejecutivo afirmó que estas acciones persiguen asegurar una atención más próxima y sostenida en la región.