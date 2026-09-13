Honduras refuerza su frontera; Asfura afirma soberanía y lanza ofensiva social

12 de septiembre de 2026

El mandatario de Honduras, Nasry Asfura, reafirmó la soberanía nacional sobre las áreas de frontera durante una ceremonia celebrada en Palo Blanco, con motivo de la conmemoración de los 34 años de la resolución de la Corte Internacional de Justicia que estableció los límites entre Honduras y El Salvador.

En su intervención, el presidente dio a conocer una frente social destinada a atender las carencias de las comunidades de Nahuaterique y de los municipios vecinos. Como componente de esa iniciativa, convocó a integrantes de su gabinete para agilizar la atención en salud, los trámites migratorios y la tramitación de documentos.

Asfura subrayó la relevancia de robustecer la presencia institucional del Estado en las zonas limítrofes y de elevar las condiciones de vida de sus pobladores. El Ejecutivo afirmó que estas acciones persiguen asegurar una atención más próxima y sostenida en la región.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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