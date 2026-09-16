Nueva York presenta demanda contra el plan de la Administración Trump para negar tarjetas de residencia a inmigrantes

El alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, anunció este lunes la presentación de una demanda para impugnar el plan del Gobierno de Donald Trump que propone negar las tarjetas de residencia permanente, conocidas como ‘green cards’, a inmigrantes que reciben ayudas públicas.

Nueva York encabeza una coalición contra la nueva estrategia migratoria de la Administración de Trump, a la que también se han sumado las ciudades de Chicago, San Francisco y Seattle, así como los condados de Santa Clara, en California, King, en el estado de Washington, y la organización Public Rights Project.

La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, busca frenar la reforma de la regla de carga pública, que está previsto que entre en vigor este viernes.

«No queremos obtener una medida cautelar temporal, queremos detener por completo la implementación de esta norma», aseguró Mamdani en una rueda de prensa en el consistorio junto a la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, que lidera otra demanda contra la misma norma.

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La nueva regla, que supone un retroceso respecto al marco establecido por el expresidente Joe Biden, otorgará mayor discrecionalidad a los funcionarios de inmigración para denegar permisos de residencia permanente a inmigrantes con altas probabilidades de depender principalmente de la ayuda económica del gobierno en el futuro.

«Que no quepa duda: se trata de un intento descarado de privar a los neoyorquinos de los servicios de los que dependen y de las prestaciones públicas a las que tienen derecho», aseveró el alcalde.

El edil alertó de que algunas familias «ya han empezado a renunciar a servicios esenciales» por miedo a que en un futuro puedan utilizarlo para negarles su permiso en el país: «Se estima que hasta 4 millones de personas de todo el país podrían darse de baja solo de su seguro médico, incluidos 1,8 millones de niños».